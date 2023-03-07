Шишкина Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Пелагея Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

1784 г.р.
1785 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шишкин Косма Дементиев

Отец ребёнка: Шишкин Дементий Степанович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шишкин Филипп Дементиев

Отец ребёнка: Шишкин Дементий Степанович

Рождение ребёнка
1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Дементий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Дементий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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