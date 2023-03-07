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Шишкин Дементий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Шишкин Стефан Павлович

Мать: Шишкина Васса Зиновьева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шишкин Косма Дементиев

Мать ребёнка: Шишкина Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шишкин Филипп Дементиев

Мать ребёнка: Шишкина Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Дементова

Мать ребёнка: Шишкина Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шишкин Макар Дементиев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Пелагея Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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