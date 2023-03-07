Шишкин Дементий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Шишкин Стефан Павлович
Мать: Шишкина Васса Зиновьева
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Шишкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Шишкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Дементова
Мать ребёнка: Шишкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно