Бобровская (Алтухова) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Алтухов Яков Гордеевич
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Федор Б... Показать все
Бракосочетание
1841
Брак: запись о браке №16, метрическая книга за 1841 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Егоров Бобровский, Матв... Показать все
Смерть
Неизвестно