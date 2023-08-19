Бобровская (Алтухова) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская (Алтухова) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Алтухов Яков Гордеевич

Мать: Алтухова Мария Меркуловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Федор Б... Показать все
Бракосочетание
1841

Муж: Бобровский Алексей Игнатьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №16, метрическая книга за 1841 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Егоров Бобровский, Матв... Показать все
Смерть
Неизвестно
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