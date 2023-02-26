Исидор Федосеев
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Сын: Павел Исидоров
Мать ребёнка: ?
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тимофей Исидоров
Мать ребёнка: ?
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794
Сын: Михаил Исидоров
Мать ребёнка: ?
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно