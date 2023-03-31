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Евдокимов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Евдокимова Василиса Алексеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-530 (1886г) Богдановка, Васильевка, Казанка, Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка, Новотроицкое, Павло Антоновка, Преображенка, Приютное, Пронькино, Романовка, Тихоновка, Шестаковка ... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1889

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Василиса Алексеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-628 (1889г) Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемник: Косенков Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
04.09.1902

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Василиса Алексеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1062, 1902 год (дело в ОГАОО оцифровано) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Федоровка, Любимовка
Рождение ребёнка
16.02.1905

Сын: Евдокимов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокимова Василиса Алексеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-1496 1905 год Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемники: Косенко ВА 1-й, Игнатова Анна Кирилловна
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