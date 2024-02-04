Латышева Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946
Отец: Илюшин Иван Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1964
Дочь: Назарова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Латышев Виктор Павлович
Рождение ребёнка
05.02.1974
Дочь: Ермалаева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: не указан