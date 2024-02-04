Латышева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1946

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: Илюшин Иван Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1964

Дочь: Назарова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Латышев Виктор Павлович

Рождение ребёнка
05.02.1974

Дочь: Ермалаева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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