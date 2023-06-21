Рокин Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1960 по 1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рокин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рокина Наталья Ивановна
Клюжево, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рокина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рокина Наталья Ивановна
Смерть
С 1960 по 1965