Рокин Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокин Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1960 по 1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рокин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рокина Наталья Ивановна

Клюжево, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рокина Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рокина Наталья Ивановна

Смерть
С 1960 по 1965