Алтухов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Алтухов Яков Гордеевич
Рождение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1820 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Тимофей ... Показать все
Бракосочетание
1838
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Епифан Константинов Алтухов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1840
Сын: Алтухов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варварина Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Василий... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Сын: Алтухов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна
Рождение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Василий... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алтухов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Алтухова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна
Рождение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьячек ... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Алтухова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна
Рождение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Алексей... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Сын: Алтухов Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна
Рождение: запись о рождении №55, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Алексей... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна
Смерть
1854
Семья: Поручители: Епифан Константинов Алтухов, Трофим Меркулов Летуновский, Василий Егоров Мерзликин