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Алтухов Василий Яковлевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1820

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Алтухов Яков Гордеевич

Мать: Алтухова Мария Меркуловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1820 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Тимофей ... Показать все
Бракосочетание
1838

Жена: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Епифан Константинов Алтухов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Алтухов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варварина Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Василий... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Сын: Алтухов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Василий... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Сын: Алтухов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Алтухова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьячек ... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Алтухова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Алексей... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Сын: Алтухов Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №55, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Алексей... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Алтухов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Алтухова Пелагея Егоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1854
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Семья: Поручители: Епифан Константинов Алтухов, Трофим Меркулов Летуновский, Василий Егоров Мерзликин
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