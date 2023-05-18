Шокин Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шокин Алексей
Мать: Шокина ?
Рождение ребёнка
13.10.1923
Дочь: Кайкова Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Шокина Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
10.10.1926
Сын: Шокин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Шокина Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
20.12.1928
Сын: Шокин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Шокина Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
30.11.1932
Дочь: Командина Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Шокина Екатерина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952