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Шокин Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шокин Алексей

Мать: Шокина ?

Рождение ребёнка
13.10.1923

Дочь: Кайкова Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Шокина Екатерина Никитична

Полянки, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1926

Сын: Шокин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Шокина Екатерина Никитична

Полянки, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1928

Сын: Шокин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Шокина Екатерина Никитична

Полянки, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.11.1932

Дочь: Командина Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Шокина Екатерина Никитична

Полянки, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шокина Екатерина Никитична

Смерть
1952