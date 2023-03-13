Осокина Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокина Анна Петрова

Осокина Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Осокинъ Ефремъ

Отец ребёнка: Осокинъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Осокинъ Прокофий

Отец ребёнка: Осокинъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Осокинъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Осокинъ Кононъ

Отец ребёнка: Осокинъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокинъ Иванъ

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