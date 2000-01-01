Малышев василий
Место рожденияд. Поляны, Варнавинского уезда, Костромской губернии (ныне Б. Поляны Воскресенского района Нижегородской области)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поляны, Варнавинского уезда, Костромской губернии (ныне Б. Поляны Воскресенского района Нижегородской области)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малышев Степан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
дер Елизаветино Воскресенского р-на Горьковской обл
Похороны
Неизвестно
Кладбище дер. Болшие Поляны Воскресенского р-на
Похороны
Неизвестно
Кладбище дер. Болшие Поляны Воскресенского р-на