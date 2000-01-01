Малышев василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев василий

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Место рождения

д. Поляны, Варнавинского уезда, Костромской губернии (ныне Б. Поляны Воскресенского района Нижегородской области)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поляны, Варнавинского уезда, Костромской губернии (ныне Б. Поляны Воскресенского района Нижегородской области)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Малышев Степан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
дер Елизаветино Воскресенского р-на Горьковской обл
Похороны
Неизвестно
Кладбище дер. Болшие Поляны Воскресенского р-на
Похороны
Неизвестно
Кладбище дер. Болшие Поляны Воскресенского р-на
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