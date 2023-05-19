Митрофанова Агрипина Гаврилова
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: Дарья Афанасьева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Козлова Анна Игнатова
Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Фекла Игнатова
Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
20.04.1898
Сын: Митрофанов Федор Игнатьев
Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Афанасия Игнатова
Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.02.1901
Сын: Митрофанов Василий Игнатьев
Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
25.10.1904
Дочь: Прасковья Игнатова
Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
14.06.1910
Дочь: Прасковья Игнатова
Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.11.1912
Дочь: Екатерина Игнатова
Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно