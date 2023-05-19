Митрофанова Агрипина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанова Агрипина Гаврилова

Митрофанова Агрипина Гаврилова

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: Дарья Афанасьева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Козлова Анна Игнатова

Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Фекла Игнатова

Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
20.04.1898

Сын: Митрофанов Федор Игнатьев

Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Афанасия Игнатова

Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Митрофанов Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
25.10.1904

Дочь: Прасковья Игнатова

Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
14.06.1910

Дочь: Прасковья Игнатова

Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.11.1912

Дочь: Екатерина Игнатова

Отец ребёнка: Митрофанов Игнатий Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Игнатий Иванов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно