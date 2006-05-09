Горохов Николай
Место рождения
Дата рождения19.12.1953
Дата смерти09.05.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1953
Отец: Горохов Михаил
Мать: Горохова Клавдия
Бракосочетание
27.04.1979
Жена: Горохова Любовь
Рождение ребёнка
24.01.1980
Сын: Горохов Сергей
Мать ребёнка: Горохова Любовь
Рождение ребёнка
30.09.1987
Дочь: Клементьева Татьяна
Мать ребёнка: Горохова Любовь
Смерть
09.05.2006
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно