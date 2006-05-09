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Горохов Николай

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

19.12.1953

Дата смерти

09.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1953

Отец: Горохов Михаил

Мать: Горохова Клавдия

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
27.04.1979

Жена: Горохова Любовь

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
24.01.1980

Сын: Горохов Сергей

Мать ребёнка: Горохова Любовь

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.09.1987

Дочь: Клементьева Татьяна

Мать ребёнка: Горохова Любовь

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
09.05.2006
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия