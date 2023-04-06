Извекова (Девкина) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Девкина) Дарья Афанасьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

11.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Девкин Афанасий Фаддеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Извеков Конон Афанасьевич

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
1878

Сын: Извеков Павел Кононович

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Извеков Илья Кононович

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Извеков Борис Кононович

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1887

Сын: Извеков Терентий Кононович

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Кононенко Марфа Кононовна

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1922
ГАЗО Акты гражданского состояния
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