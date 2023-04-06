Извекова (Девкина) Дарья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти11.02.1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Девкин Афанасий Фаддеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1868
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.07.1879
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
24.07.1884
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1887
Сын: Извеков Терентий Кононович
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Кононенко Марфа Кононовна
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
ГАЗО Богоявленская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1922
ГАЗО Акты гражданского состояния