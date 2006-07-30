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Казменко Евгений Васильевич

Место рождения

г. Армавир

Дата рождения

30.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2006

Отец: Казменко Василий Викторович

Мать: Вострикова Татьяна Александровна

г. Армавир