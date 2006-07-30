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Казменко Евгений Васильевич
Казменко Евгений Васильевич
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Место рождения
г. Армавир
Дата рождения
30.07.2006
Пол
Мужской
Отец
Казменко Василий Викторович
1981 г.р.
Мать
Вострикова Татьяна Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2006
Отец:
Казменко Василий Викторович
Мать:
Вострикова Татьяна Александровна
г. Армавир
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