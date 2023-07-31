Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чунарев Степан Ефимович

Отец ребёнка: Чунарев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунарева Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Чунарев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунарева Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Чунарев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунарева Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Чунарев Ефим Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чунарев Ефим Леонтьевич

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