Есина (Рыкалова) Евдокия Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина (Рыкалова) Евдокия Фаддеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1853

Отец: Рыкалов Фаддей Михайлов

Мать: Евдокия Константинова

Рождение ребёнка
05.04.1885

Дочь: Пелагия Федорова

Отец ребёнка: Есин Федор Яковлев

Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Есин Петр Федоров

Отец ребёнка: Есин Федор Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Федор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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