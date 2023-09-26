Есина (Рыкалова) Евдокия Фаддеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1853
Отец: Рыкалов Фаддей Михайлов
Мать: Евдокия Константинова
Рождение ребёнка
05.04.1885
Дочь: Пелагия Федорова
Отец ребёнка: Есин Федор Яковлев
Рождение ребёнка
23.08.1886
Сын: Есин Петр Федоров
Отец ребёнка: Есин Федор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есин Федор Яковлев
Смерть
Неизвестно