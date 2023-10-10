Архачева Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения01.07.1887 ст.
Дата смерти18.07.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1887 ст.
Крещение
05.07.1887 ст.
восприемник Якшина Марианна Ивановна
Восприемник
05.07.1887 ст.
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
восприемник Якшина Марианна Ивановна
Смерть
18.07.1887 ст.
Причина смерти от родимца; погребена 19.07.1887
Похороны
19.07.1887 ст.