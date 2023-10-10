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Архачева Марфа Семеновна

Место рождения

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.07.1887 ст.

Дата смерти

18.07.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1887 ст.

Отец: Архачев Семен Захарович

Мать: Архачева Александра Федоровна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
05.07.1887 ст.
восприемник Якшина Марианна Ивановна
Восприемник
05.07.1887 ст.
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
восприемник Якшина Марианна Ивановна
Смерть
18.07.1887 ст.
Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти от родимца; погребена 19.07.1887
Похороны
19.07.1887 ст.
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