Пушкарева Василиса Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Василиса Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Фотинья Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Галактионов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Галактионов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Иван Галактионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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