Пушкарева Василиса Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Фотинья Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Галактионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858