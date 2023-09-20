Тарасов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.1908 ст.

Жена: Тарасова Анастасия Прокопьевна

Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
жених - крестьянин деревни Голого Мыса, 18 лет, 1 браком, правосл невеста - деревни Мартьяновой крестьянская дочь девица 19 лет, правосл Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 475 стр 38 № 16
Смерть
Неизвестно
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