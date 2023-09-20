Тарасов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1908 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
жених - крестьянин деревни Голого Мыса, 18 лет, 1 браком, правосл невеста - деревни Мартьяновой крестьянская дочь девица 19 лет, правосл Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 475 стр 38 № 16
Смерть
Неизвестно