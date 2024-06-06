Сухопарова Ульяна Демидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сухопарова Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Сухопаров Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сухопарова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Сухопаров Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сухопарова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Сухопаров Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно