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Сухопарова Ульяна Демидовна

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сухопарова Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Сухопаров Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сухопарова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Сухопаров Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сухопарова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Сухопаров Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно

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