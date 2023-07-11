Тихонова (Косникова) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова (Косникова) Вера Дмитриевна

Тихонова (Косникова) Вера Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косников Дмитрий Иванович

Мать: Косникова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close