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Панченко Кирилл

Место рождения

Бижевка, Сумська область

Дата рождения

28.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1888

Отец: Панченко Дмитрий

Мать: Панченко Наталия

Бижевка, Сумська область
Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Панченко Соломонида

Бижевка, Сумська область
Рождение ребёнка
28.07.1913

Сын: Панченко Никанор

Мать ребёнка: Панченко Соломонида

Железкин,Волгоград
Рождение ребёнка
1916

Сын: Панченко Сергей

Мать ребёнка: Панченко Соломонида

Железкин,Волгоград
Рождение ребёнка
07.05.1920

Сын: Панченко Николай

Мать ребёнка: Панченко Соломонида

Железкин,Волгоград
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Панченко Соломонида

Смерть
Неизвестно