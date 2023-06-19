Панченко Кирилл
Место рождения
Дата рождения28.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1888
Отец: Панченко Дмитрий
Мать: Панченко Наталия
Бракосочетание
28.01.1907
Жена: Панченко Соломонида
Рождение ребёнка
28.07.1913
Сын: Панченко Никанор
Мать ребёнка: Панченко Соломонида
Железкин,Волгоград
Рождение ребёнка
1916
Сын: Панченко Сергей
Мать ребёнка: Панченко Соломонида
Железкин,Волгоград
Рождение ребёнка
07.05.1920
Сын: Панченко Николай
Мать ребёнка: Панченко Соломонида
Железкин,Волгоград
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панченко Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Панченко Соломонида
Смерть
Неизвестно