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Пучкова Елена Николаевна
Пучкова Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1964
Пол
Женский
Отец
Пучков Николай Иванович
1935 г.р.
Мать
Пучкова (Лоцманова) Альбина Филипповна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1964
Отец:
Пучков Николай Иванович
Мать:
Пучкова Альбина Филипповна
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