Пичахчи Юрий Савельевич
Место рожденияОсманская империя,Крымское ханство с.Каракуба
Дата рождения1748
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Пичахчи Савва / Савелий /
Османская империя,Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Анастасия
Османская империя,Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1820
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /