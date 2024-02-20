Анастасия
Место рожденияОсманская империя,Крымское ханство с.Каракуба
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич