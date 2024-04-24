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Омельфин Федор Михайлович

Место рождения

д. Телепневская, Зачачьевская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

24.01.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1912 ст.

Отец: Омельфин Михаил Иванович

Мать: Омельфина (Кочегарова) Анастасия Козьминична

Федор рожден 24 января 1912 г.. крещен 25, запись 2. ... деревни Телепневской крестьянин Михаил Иванов Омельфин и законна яжена его Анастасия Козминина оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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