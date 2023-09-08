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(Житарь) Люся
(Житарь) Люся
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Место рождения
Румыния
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Житарь Иван
Мать
Нуца
Дети
Не указаны
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Житарь Иван
Мать:
Нуца
Румыния
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