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Walichiewicz Zdzisław
Walichiewicz Zdzisław
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Место рождения
Львов
, Львівська область
Дата рождения
1920
Дата смерти
1997
Пол
Мужской
Отец
Walichiewicz Tadeusz
1877 г.р.
Мать
Badeni/ Walichiewicz (Plater-Zyberk Z Broelu) Jadwiga Maria
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Walichiewicz Tadeusz
Мать:
Badeni/ Walichiewicz Jadwiga Maria
Львов
, Львівська область
Смерть
1997
Wrocław
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