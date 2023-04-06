Walichiewicz Zdzisław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWalichiewicz Zdzisław

Walichiewicz Zdzisław

avatar

Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

1920

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Walichiewicz Tadeusz

Мать: Badeni/ Walichiewicz Jadwiga Maria

Львов, Львівська область
Смерть
1997
Wrocław
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close