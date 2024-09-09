(Зотова) Дарья Стефановна
Место рождения
Дата рождения08.03.1874 ст.
Дата смерти11.04.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1874 ст.
Отец: Зотов Стефан Данилович
Мать: не указана
отец назван Кирилловым https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/51
Смерть
11.04.1884 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/144