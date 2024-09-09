(Зотова) Дарья Стефановна 08.03.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зотова) Дарья Стефановна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.03.1874 ст.

Дата смерти

11.04.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1874 ст.

Отец: Зотов Стефан Данилович

Мать: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
отец назван Кирилловым https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/51
Смерть
11.04.1884 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/144

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