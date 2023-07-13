Пироженко Марфа Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко Марфа Захаровна

Пироженко Марфа Захаровна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пироженко Федор Иванович

Отец ребёнка: Пироженко Иван Семенович

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close