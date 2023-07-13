Пироженко Марфа Захаровна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пироженко Иван Семенович
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Смерть
Неизвестно