Трубицына (Скуратова) Матрена Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына (Скуратова) Матрена Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1880

Дочь: Александра Никитина

Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
14.02.1883

Сын: Трубицын Федор Никитин

Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Колычева Марья Никитина

Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
28.03.1892

Дочь: Долгих Мария Никитина

Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
25.08.1894

Сын: Трубицын Семион Никитин

Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
07.03.1897

Дочь: Колычева Дарья Никитина

Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
13.09.1899

Сын: Трубицын Дмитрий Никитин

Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
04.04.1902

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Никита Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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