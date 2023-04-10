Трубицына (Скуратова) Матрена Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1880
Дочь: Александра Никитина
Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
14.02.1883
Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Колычева Марья Никитина
Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
28.03.1892
Дочь: Долгих Мария Никитина
Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
25.08.1894
Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
07.03.1897
Дочь: Колычева Дарья Никитина
Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
13.09.1899
Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
04.04.1902
Дочь: Ирина Никитина
Отец ребёнка: Трубицын Никита Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно