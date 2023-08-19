Яцук Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти22.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Яцук Антон Аверкиев
Мать: Яцук Евдокия Евдокимовна
Бракосочетание
18.05.1924
Жена: Яцук Феодосия Ивановна
Военная служба
С 22.08.1941 по 22.07.1942
Призван Пологовским РВК Запорожской обл.,УССР Рядовой п/п-11030,пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-977521-2
Смерть
22.07.1942
Участие в ВОВ , пропал без вести