Воинов Петр Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Воинов Никон Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Воинова Мария Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Приемная дочь Петра Никоновича Воинова.
Рождение ребёнка
02.09.1823
Мать ребёнка: Воинова Ефросиния Герасимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Воинова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Воинова Ефросиния Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно