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Воинов Петр Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Воинов Никон Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Воинова Мария Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Приемная дочь Петра Никоновича Воинова.
Рождение ребёнка
02.09.1823

Сын: Воинов Пимен Петрович

Мать ребёнка: Воинова Ефросиния Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Воинова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Воинова Ефросиния Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Ефросиния Герасимовна

Смерть
Неизвестно