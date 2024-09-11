Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртин Иосиф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртин Бронислав
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адамович (Куртин) Юзефа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куртин Ганефа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недвецкая (Куртин) Мария
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно