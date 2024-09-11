Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртин Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртин Бронислав

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адамович (Куртин) Юзефа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куртин Ганефа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недвецкая (Куртин) Мария

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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