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Власов Фёдор Александрович
Власов Фёдор Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1954
Пол
Мужской
Отец
Власов Александр Григорьевич
1904 г.р.
Мать
Власова (Филоненко) Таисия Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Власов Александр Григорьевич
Мать:
Власова Таисия Васильевна
Смерть
1954
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