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Турулин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1922

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1922

Отец: Турулин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1954

Дочь: Федина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Турулина Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турулин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Турулина Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турулина Александра Степановна

Смерть
2000
Москва, город федерального значения Москва
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