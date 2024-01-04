Турулин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1922
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1922
Отец: Турулин Григорий
Рождение ребёнка
19.05.1954
Дочь: Федина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Турулина Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турулин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Турулина Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Москва, город федерального значения Москва