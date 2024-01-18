Коростель Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростель Борис Иванович

Место рождения

Лебедин, Сумська область

Дата рождения

Около ?.06.1940

Дата смерти

Около 10.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
21.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коростель Эллионора Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 10.04.1994
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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