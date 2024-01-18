Коростель Борис Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.06.1940
Дата смертиОколо 10.04.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коростель Эллионора Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 10.04.1994
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область