Шапошников Яков Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1916
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Россия
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапошникова Прасковья Григорьевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Шапошникова Прасковья Григорьевна
Россия
Смерть
1980
г.Пятигорск