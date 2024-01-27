Шапошников Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников Яков Иванович

Шапошников Яков Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1916

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1940 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Шапошников Иван Васильевич

Мать: Шапошникова Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапошникова Прасковья Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Шапошникова Прасковья Григорьевна

Россия
Смерть
1980
г.Пятигорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close