Марфа Иванова 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

26.07.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Аврам Миронов

Отец ребёнка: Бобров Мирон Андреев

Петухова, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Мирон Андреев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бобров Дей Миронов

Отец ребёнка: Бобров Мирон Андреев

Петухова, Пермский округ, Уральская область
Смерть
26.07.1849

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