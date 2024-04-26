Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти26.07.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Аврам Миронов
Отец ребёнка: Бобров Мирон Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Мирон Андреев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бобров Дей Миронов
Отец ребёнка: Бобров Мирон Андреев
Смерть
26.07.1849