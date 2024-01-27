Patapoff George Paul
Место рожденияRussia
Дата рождения13.01.1908
Дата смерти08.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908
Отец: Patapoff Paul Michael
Мать: Patapoff Tanya Herchoria
Russia
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
08.06.1990
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Похороны
Неизвестно
Commerce, Los Angeles, California, United States