Patapoff George Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Patapoff George Paul

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Место рождения

Russia

Дата рождения

13.01.1908

Дата смерти

08.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908

Отец: Patapoff Paul Michael

Мать: Patapoff Tanya Herchoria

Russia
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
08.06.1990
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Похороны
Неизвестно
Commerce, Los Angeles, California, United States
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