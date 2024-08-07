Забаранилова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1833
Сын: Забаранилов Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Забаранилов Тимофей Ивойлович
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1837
Сын: Забаранилов Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Забаранилов Тимофей Ивойлович
ГАСО, 179-1-213-111об
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Забаранилова) Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Забаранилов Тимофей Ивойлович
ГАСО, 179-1-213-112л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Забаранилова) Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Забаранилов Тимофей Ивойлович
ГАСО, 179-1-213-112л
Смерть
Неизвестно