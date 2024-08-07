Забаранилова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забаранилова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забаранилов Тимофей Ивойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1833

Сын: Забаранилов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Забаранилов Тимофей Ивойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1837

Сын: Забаранилов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Забаранилов Тимофей Ивойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-111об
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Забаранилова) Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Забаранилов Тимофей Ивойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-112л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Забаранилова) Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Забаранилов Тимофей Ивойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-112л
Смерть
Неизвестно

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