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Екатерина Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

24.06.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кондратий Федоров

Отец ребёнка: Федот Дементьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрена Федотовна

Отец ребёнка: Федот Дементьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Катерина Федотовна

Отец ребёнка: Федот Дементьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Дементьев

Смерть
24.06.1859
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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