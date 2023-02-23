Екатерина Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти24.06.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кондратий Федоров
Отец ребёнка: Федот Дементьев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрена Федотовна
Отец ребёнка: Федот Дементьев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Катерина Федотовна
Отец ребёнка: Федот Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Дементьев
Смерть
24.06.1859