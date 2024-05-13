Спиненко Семен Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чернышевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.11.1916
Рождение ребёнка
1918
Сын: Спиненко Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.06.1919
Мать ребёнка: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Спиненко) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна
Смерть
Неизвестно