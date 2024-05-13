Спиненко Семен Онисимович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спиненко Семен Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чернышевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.11.1916

Жена: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Спиненко Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.06.1919

Сын: Спиненко Иван Семенович

Мать ребёнка: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Спиненко) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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