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Костылев Михаил Антонович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1862

Отец: Костылев Антон Трофимович

Мать: Костылева Степанида Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пожарская Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Костылева Акилина Афанасьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Костылева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Костылева Акилина Афанасьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
23.07.1898

Сын: Костылев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Костылева Акилина Афанасьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Костылев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Костылева Акилина Афанасьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Акилина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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