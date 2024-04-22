Костылев Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения16.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1862
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пожарская Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Костылева Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Костылева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Костылева Акилина Афанасьевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
23.07.1898
Сын: Костылев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Костылева Акилина Афанасьевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
17.01.1904
Мать ребёнка: Костылева Акилина Афанасьевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно