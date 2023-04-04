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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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НХ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1859

Сын: Харченко Давыд (Никифорович?)

Отец ребёнка: Харченко Никифор Степанович

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Харченко Аким Никифорович?

Отец ребёнка: Харченко Никифор Степанович

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.05.1865

Сын: Харченко Трофим Никифоров

Отец ребёнка: Харченко Никифор Степанович

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
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