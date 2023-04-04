?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1859
Сын: Харченко Давыд (Никифорович?)
Отец ребёнка: Харченко Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Харченко Аким Никифорович?
Отец ребёнка: Харченко Никифор Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1865
Сын: Харченко Трофим Никифоров
Отец ребёнка: Харченко Никифор Степанович