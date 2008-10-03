Нагач Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагач Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1938

Дата смерти

03.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1938

Отец: Нагач Сергей Антонович

Мать: Нагач Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
24.03.1965

Сын: Нагач Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Нагач Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.07.1972

Сын: Нагач Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Нагач Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагач Валентина Сергеевна

Смерть
03.10.2008