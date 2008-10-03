Нагач Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1938
Дата смерти03.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1938
Отец: Нагач Сергей Антонович
Мать: Нагач Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
24.03.1965
Сын: Нагач Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Нагач Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.07.1972
Сын: Нагач Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Нагач Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2008