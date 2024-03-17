Примак (Шапиро) Нина Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапиро Наум
Мать: Шапиро Лея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Примак Лев
Отец ребёнка: Примак Аврам-Берко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родина (Примак) Елизавета
Отец ребёнка: Примак Аврам-Берко
Рождение ребёнка
29.05.1935
Сын: Примак Наум
Отец ребёнка: Примак Аврам-Берко