Мовин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900 или 1906 ст.
Дата смертиПосле 1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 или 1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская обл., Кукобой, дер. Юдинка
Место жительства
До 1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Нейшлотский пер. 15В, кв.74
Упоминание
Неизвестно
ЦГА СПб. ф.Р-327 оп.3 д.13
Смерть
После 1944