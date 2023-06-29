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Мовин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900 или 1906 ст.

Дата смерти

После 1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 или 1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская обл., Кукобой, дер. Юдинка
Место жительства
До 1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Нейшлотский пер. 15В, кв.74
Упоминание
Неизвестно
ЦГА СПб. ф.Р-327 оп.3 д.13
Смерть
После 1944