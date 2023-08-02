Фурсов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Николай

Фурсов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Фурсов Иван

Мать: Фурсова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close